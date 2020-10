Pekka Saurin kolumni: Järjestöt ovat riippuvaisia rahapeliriippuvaisista – katkaistaan tämä kytkös nyt

Tarkoitus on oikea, mutta menetelmä väärä

Faktat: Veikkaus Oy:n rahapelien koko tuotto käytetään hyviin tarkoituksiin erilaisten järjestöjen avustusten kautta. Rahapeleistä kertyvää tuottoa on viime vuoteen asti ollut yli miljardi euroa vuodessa. Avustuskohteita eli edunsaajia on tuhansia. Sosiaali- ja terveysjärjestöt saivat 380 miljoonaa euroa vuodessa, kulttuuri- ja taidealat 258, liikunta 151, tiede 106, nuorisotyö 54, veteraanit ja sotavammakorvaukset 91 ja (ehkä hieman yllättäen) hevosurheilu 40 miljoonaa.

Ja kyllä, tiedän hyvin, että kaikki rahapelaajat eivät ole riippuvaisia. Mutta liian monet ovat. Tutkimusten mukaan peliongelmaisia on Suomessa noin 100 000. Hiuksia nostattavaa on, että paljon rahapelejä pelaaville suomalaisille on tyypillistä pienituloisuus, ulkopuolisuus työelämästä ja varttunut ikä. Vielä hiuksia nostattavampaa on, että arviolta puolet rahapelien tuotosta on peräisin eniten pelaavan viiden prosentin rahoista. Mielikuva marketin tuulikaapissa kansaneläkettään hedelmäkoneeseen hakkaavasta mummosta tai vaarista vastaa todellisuutta surullisen hyvin.