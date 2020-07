Rahapeliautomaatit avautuvat, koneita jatkossa lähes puolet vähemmän – "Suomihan on kummajainen, kun meillä ei ole ulkomaista pelaamista estetty"

Veikkaus on suomalaisen urheilun, kulttuurin sekä monien kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen kivijalka. Tilitettävää kansakunnan hyväksi on kertynyt viime vuosina likimain yksi miljardi euroa. Nyt rahan ikuinen lähde, valtion pelimonopoli on uhattuna – tai se joutuu globaalin kilpailun takia uudelleenarvioinnin kohteeksi.