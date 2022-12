Veikkauksen monopoli voi murtua – SDP valmis harkitsemaan digipelien avaamista kilpailulle

Lisenssimallilla tuottoja Suomeen

Paateron mukaan SDP:ssä ja laajemmin hallituksen piirissä on tunnistettu mahdollinen tarve uudistaa mallia.

– Kun tämä digipelaaminen on valtavirtaistunut ja toisaalta jo puolet peleistä taidetaan pelata ulkomaille. Tämä villi markkina on täysin kontrollin ja pelihaittojen ehkäisyn tavoittamattomissa. Silloin Suomeen jää vain haitat, muttei tuottoja.

Ääni kellossa on muuttunut siitä, kun Paatero Veikkauksen ohjauksesta vastaavana ministerinä totesi vielä reilut 3,5 vuotta sitten, ettei Ruotsin malli ole missään tapauksessa sopiva Suomelle.

Lähiviikot näyttävät

Veikkauskin on tehnyt täyskäännöksen verrattuna aiempaan linjaan väläyttämällä olevansa valmis monipoliasemansa purkamiseen ja lisenssimalliin siirtymiseen. Taustalla on huoli tuotoista.

Veikkaus kertoi elokuussa osavuosikatsauksen yhteydessä, että sen markkinaosuus digitaalisesta markkinasta on laskenut ja lähestyy kriittisenä pidettyä 50 prosentin rajaa.

SDP on valmistautunut siihen, että asiasta linjataan hallitusneuvotteluissa. Paateron mukaan pitää ensin kuitenkin kerryttää tietoa siitä, mitä muutos tarkoittaisi peliongelmaisille, tuotoille, järjestelmän hallinnalle ja valvonnalle.

Paateron mukaan tarkoituksena on päättää lähiviikkoina, mikä olisi sopiva ajankohta selvityksen käynnistämiselle.

Pelisäännöt yrityksille

Paateron mukaan pelisääntöjen laatiminen etukäteen on tärkeää, jos muutos päätetään toteuttaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi se, missä, mitä ja kuinka paljon saa mainostaa. Lisäksi pitäisi rajata, minkä ikäisille pelit on suunnattu ja minkälaisista peleistä on kyse.