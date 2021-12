Pekka Saurin kolumni: Etätyöläisten ja lähityöläisten väliin repeää kuilu

Etätyö on valtava edistysaskel ihmiskunnan vapautumisessa ajan ja paikan kahleista. Laukussa tai suorastaan taskussa mukana kulkeva älyteknologia antaa työn raskaan raatajalle mahdollisuuden työskennellä missä ja milloin tahansa. Historiallinen utopia toteutuu. Kirpoaa iäinen ies. Työntekijän itseohjautuvuuden unelma on vihdoin totta.

Kaikki eivät todellakaan voi tehdä työtään etänä. Etätyö vapauttaa ajasta ja paikasta ensi kädessä tieto- ja viestintätyöläiset. Suuri tai peräti suurin osa työstä on edelleen aikaan ja paikkaan sidottua: sosiaali- ja terveyspalvelut, vähittäiskauppa, rakentaminen, liikenne ja valtaosa teollisuudesta ovat esimerkkejä tästä, ja lista on pitkä.

Vaarana on yhteiskunnan uusi digitaalinen kahtiajako. Ajan ja paikan kahleista vapautuvat korkeakoulutetut ja keskimääräistä paremmin ansaitsevat asiantuntijat. Keskimääräistä vähemmän ansaitsevat jäävät edelleen aika- ja paikkariippuvaisiksi. Jos tätä kahtiajakoa halutaan ehkäistä tai edes pehmentää, nyt eletään ratkaisevia aikoja.

Kun tätä keskustelua käydään pääasiassa digitaalisilla alustoilla, siihen osallistuvat vain ne, jotka hyötyvät uusista etätyön mahdollisuuksista. He voivat osallistua keskusteluun kahvimukin ääressä työtehtäviensä lomassa, kun pystyvät itse määräämään työaikansa.

Aika- ja paikkasidonnaista työtä tekevät ovat tästä keskustelusta ulkona juuri siksi, että ovat työssään sidottuja aikaan ja paikkaan. Tämä on omiaan edelleen leventämään kuilua etä- ja lähityöläisten väliin.

On selvää, että uusi teknologia vapauttaa tulevaisuudessa yhä uusia työtehtäviä ajasta ja paikasta. Yhtä selvää on, että suuri osa työstä on maailman tappiin asti sidottua aikaan ja paikkaan. Palvelujen osuus elinkeinoista tulee lisääntymään, ja esimerkiksi jatkuvasti laajenevat terveys- ja hyvinvointipalvelut edellyttävät useimmiten fyysistä läsnäoloa tietyssä ajassa ja paikassa.