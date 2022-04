Pekka Saurin kommentti: Miksei ihmiskunta kykene vieläkään estämään sotia keskuudessaan?

Kansainliitto oli voimaton estämään toista maailmansotaa. Yhdistyneet kansakunnat on ollut voimaton estämään meneillään olevaa sotaa Venäjän ja “lännen” välillä. Siitä huolimatta, että sota on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan maailmanlaajuisesti vakavia seurauksia.

Perusongelma on eurooppalaisin silmin yhtä yksinkertainen kuin pysäyttäväkin: meidän itsestäänselvyytenä pitämämme perusarvot – liberaali demokratia, oikeusvaltio ja sananvapaus – eivät ole suurimmalle osalle ihmiskuntaa ollenkaan yhtä itsestäänselviä. The Economist Intelligence Unitin demokratiaindeksin mukaan vain kahdeksan prosenttia ihmiskunnasta elää täydessä demokratiassa. Suomi kuuluu tähän pieneen vähemmistöön.

Olisiko aika keskustella uudesta maailmanjärjestyksestä?

Maailma on vuosituhannen vaihteen jälkeen monin tavoin mullistunut. Teknologian mahdollistama globalisaatio on kiihtynyt entisestään ja sen aiheuttama valtioiden keskinäisriippuvuus on vahvistunut. Ilmastonmuutos on voimistunut uhkaavaksi kriisiksi, joka vaatii globaaleja vastatoimia. Samaan aikaan sähköisen viestinnän vallankumous on avannut tekniset mahdollisuudet vuorovaikutukseen yli rajojen. Mullistusten listaan voidaan lisätä vielä koronapandemia, joka sekin on globaali ilmiö.