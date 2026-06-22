Maalivahtilegenda Pekka Rinne on nimetty Hockey Hall of Fameen historian neljäntenä suomalaisena.
Rinne on ensimmäinen kunnian saava suomalainen NHL-vahti. Suomalaispelaajista kunniagalleriaan on nimetty aiemmin Jari Kurri, Teemu Selänne ja Riikka Välilä.
Koko NHL-taipaleensa Nashville Predatorsissa pelannut Rinne lopetti aktiiviuransa kauteen 2020–2021. Hän pelasi 15 kauden aikana 683 NHL-ottelua, enemmän kuin yksikään toinen suomalainen maalivahti. Rinne on myös voitoissa (369) suomalaisvahtien ykkönen.
Nashvillen seuralegenda valittiin NHL:n parhaaksi maalivahdiksi kaudella 2017–2018. Hänen paitansa jäädytettiin Predatorsin toimesta syksyllä 2021.
Nykyään 43-vuotias Rinne pelasi urallaan myös neljät MM-kisat. Hän pokkasi kertaalleen MM-hopeaa.
Jääkiekon arvostetuimpaan kunniagalleriaan nimettiin tänä vuonna kuusi henkilöä. Rinteen lisäksi nimensä historiankirjoihin saavat entiset NHL-huiput Patrice Bergeron, Carey Price ja Keith Tkachuk, entinen seurapomo Brian Burke ja naiskiekon legenda Cindey Curley.
Hockey Hall of Famen valintakomiteassa istuu muun muassa Jari Kurri.