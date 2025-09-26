Viikonloppuna kannattaa lähteä ulkoilemaan, sillä sää on laajalti aurinkoinen.
Sateettomien säiden ystäville on iloisia uutisia, sillä koittamassa on viikon kuiva putki, meteorologi Pekka Pouta ennustaa.
– Näin voi sanoa, sillä ensi viikon kuukausiennuste on rutikuivan näköinen, ja varsinkin täällä etelässä seuraavia sateita voi hyvin odottaa vasta ensi viikon loppupuolella.
Perjantaina sää on laajalti selkeää aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta, missä liikkuu vesisateita. Etelässä lämpötilat ovat perjantaina 16 asteen tuntumassa ja pohjoisessa 10-13 asteen välillä.
Pohjois-Lapin sateet kulkevat illaksi Itä-Lappiin ja lauantaiksi enemmän Venäjän puolelle.
Kemijärvellä perjantai valkeni aurinkoisena.Eeva Mikkonen
Aurinkoinen viikonloppu
Myös syyskuun viimeisestä viikonlopusta on tulossa laajalti aurinkoinen.
Maan lounaisosissa lämpömittarit näyttävät viikonloppuna etelässä jopa 17 asteen lukemia. Pohjoisosissa maata elohopea kipuaa päivisin 12–14 asteen lukemiin.
Aamuisin on sumupilveä ja yläpilviharsoa pyörii viikonlopun aikana Suomen ylitse.
– Aamusumut ovat täällä etelässä iltapäivällä hälvenneet, mutta tilalle tulee ohutta pilviharsoa, jonka läpi aurinko pääsee kuultamaan, Pouta sanoo.