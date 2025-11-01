Marraskuu alkaa harmaana ja lauhana.

Sää jatkuu lauhana ja pilvisenä läpi viikonlopun sekä ensi viikon puolelle, kertoo meteorologi Joonas Koskela.

– Positiivista on se, että ihan hirveästi ei sada, mutta harmaatahan se on: aika pimeää, eikä paljon valon pilkahduksia tälle päivälle ole näköpiirissä.

Sateet ovat yön aikana väistyneet itään, ja lauantaina tulee hajanaisia sateita lähinnä Itärajalla Pohjois-Karjalan seudulla. Muuten on enimmäkseen pilvipoutaista.

Etelässä lämpötilat ovat lauantaina viiden asteen molemmin puolin. Lapin pohjoisosissa ollaan nollan vaiheilla, ja Etelä-Lapissa lämpötila on muutaman asteen plussan puolella.

Sunnuntaiksi on saapumassa runsaampia sateita lounaasta. Sadealue leviää päivän kuluessa Länsi- ja Etelä-Suomeen ja siitä edelleen Keski-Suomeen. Iltapäivän aikana idässä ja pohjoisessa sää pysyy vielä pitkälti poutaisena.

Sadealueen jälkipuolella alkaa virrata selvästi lauhempaa ilmaa etelästä. Etelässä lämpömittarit saattavat näyttää jopa kaksinumeroisia lukemia.

– Etelässä mennään jo lähelle 10 astetta, ja alkuviikon kuluessa lämpötila voi kohota jopa yli 10 asteen, ainakin Etelä- ja Lounais-Suomessa.