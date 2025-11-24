Pohjoisessa pakkaset hellittävät ja kaamos alkaa.

Marraskuun viimeinen viikko alkaa etelässä lauhana ja sateisena. Maanantaina lounaisvirtaus nostaa lämpötilat reippaasti plussan puolelle etenkin etelärannikolla.

Sateet liikkuvat maan keskiosissa, ja ne tulevat kaikissa olomuodoissa: vetenä, räntänä tai lumena.

– Maan keskivaiheilla, kun ollaan nollan vaiheilla ja ylle tulee vähän vesisadetta, niin siitähän tulee semmoista oikein sohjoa ja märkää kengän alle, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Maanantai-iltana nähdään viikon ensimmäinen sään käänne. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi, ja kylmä ilma leviää etelään asti.

– Sieltä tulee sitten kylmää ilmaa, niin kaikki sohjo jäätyy. Märät pinnat jäätyvät. Mitä vähemmän siellä tällä hetkellä on lunta ja kosteaa pintaa, sitä helpommalla tiistaista pääsee läpi.

Tiistaiyönä sateet kulkevat maan keskivaiheilta etelään, ja pakkasilma seuraa perässä. Etelässäkin on syytä olla tarkkana liikenteessä.

– Kyllä siinä vesisateet alkavat muuttua enemmän lumisateeksi, että sieltä voi yksittäinen sadekuuro tulla kohdalle lumena ja vaikeuttaa näkyvyyttä sekä tuoda talviajokeliä.