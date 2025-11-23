Lumitilanne on muuttunut täysin eilisestä.

Pelloon on tullut lunta lisää lähes parikymmentä senttiä. Sen sijaan Uudenkaupungin ja Rauman lumet ovat sulaneet kokonaan.

– Muistatko, kun täällä oli niitä yli kymmenen sentin hankia, ne on kaikki hävinnyt.

Nyt Etelä-Suomi alkaa olla vähitellen lumeton, ja lumiraja siirtyy pohjoiseen.

– Vettä tulee. Talven ystäville tiedoksi, että sunnuntain on kaikista lauhin päivä ennen ensi viikon loppupuolta.

Huomenna on nollaa etelässä, mutta kylmä rintama on siirtymässä tiistaiksi etelään.

– Siinä voi tulla ihan vähän väriä maahan.

Kylmin hetki Etelä- ja Keski-Suomessa koetaan keskiviikkona.

– Tuolloin on korkeapaineen selänne, ja voi olla kymmenen pakkasasteen yö. Ja sitten loppuviikosta: läts. Sieltä tulee kunnolla vettä. Hetkittäin vesisadetta voi olla Etelä-Lapissa saakka.

Poudan ensi viikon loppupuoli näyttää keskimääräistä lauhemmalta etelä- ja keskiosassa maata.

– Ja sitten seuraava viikko: ihan punainen! Atlantilla on jättimatalapaine ja meille on jatkuva lounaispuhallus. Lämpötilan nollaraja huitelee Oulusta kohti Kainuusta. Veikkaisin, että miltei lumettomaksi menee Meri-Lappi–Laatokka-linjan eteläpuolella tämä tilanne. Kainuukin on vähän vaarassa lumitilanteen kanssa.