Lumitilanne on muuttunut täysin eilisestä.
Pelloon on tullut lunta lisää lähes parikymmentä senttiä. Sen sijaan Uudenkaupungin ja Rauman lumet ovat sulaneet kokonaan.
– Muistatko, kun täällä oli niitä yli kymmenen sentin hankia, ne on kaikki hävinnyt.
Nyt Etelä-Suomi alkaa olla vähitellen lumeton, ja lumiraja siirtyy pohjoiseen.
– Vettä tulee. Talven ystäville tiedoksi, että sunnuntain on kaikista lauhin päivä ennen ensi viikon loppupuolta.
Huomenna on nollaa etelässä, mutta kylmä rintama on siirtymässä tiistaiksi etelään.
– Siinä voi tulla ihan vähän väriä maahan.
Kylmin hetki Etelä- ja Keski-Suomessa koetaan keskiviikkona.
– Tuolloin on korkeapaineen selänne, ja voi olla kymmenen pakkasasteen yö. Ja sitten loppuviikosta: läts. Sieltä tulee kunnolla vettä. Hetkittäin vesisadetta voi olla Etelä-Lapissa saakka.
Poudan ensi viikon loppupuoli näyttää keskimääräistä lauhemmalta etelä- ja keskiosassa maata.
– Ja sitten seuraava viikko: ihan punainen! Atlantilla on jättimatalapaine ja meille on jatkuva lounaispuhallus. Lämpötilan nollaraja huitelee Oulusta kohti Kainuusta. Veikkaisin, että miltei lumettomaksi menee Meri-Lappi–Laatokka-linjan eteläpuolella tämä tilanne. Kainuukin on vähän vaarassa lumitilanteen kanssa.