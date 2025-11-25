Kuluvan talven kylmin lukema on mitattu Enontekiön lentoaseman havaintoasemalla, kertoi Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä tiistaina.



31,6 astetta pakkasta mitattiin maanantain puolella ennen kello yhtätoista illalla, päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen vahvisti STT:lle. Kyseessä on tämän vuoden kylmin lukema toistaiseksi.



Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan viikon puolivälissä sää alkaa lauhtua. Selvin muutos tapahtuu Lapissa, jossa kireät pakkaset vaihtunevat pikkupakkasiin. Pohjois-Lappiin ennustetaan kuitenkin keskiviikkoiltapäiväksi 11–13 pakkasastetta.



Torstaiksi on luvassa tuulivaroituksia Selkämeren eteläosasta aina Perämeren pohjoisosaan asti ja varoituksia huonosta ajokelistä Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon, Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen sekä Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntiin.