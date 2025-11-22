Ensi yön vesisateet pyyhkivät lunta vähemmäksi ainakin länsirannikolta.

Etelärannikolla ei suuremmista lumimääristä ole vielä tietoa, mutta Lappiin asti ei tarvitse lähteä, mikäli haluaa päästä talvimaisemaan. Ähtärissä Etelä-Pohjanmaalla on lunta 21 senttiä, kun Suomen lumisimmassa kunnassa Pellossa Lapissa on 26 senttiä.

– Ensi yönä länteen tulee vesisateita, ja eihän tämä sunnuntai kovin talviselta näytä. Nyt pitäisi äkkiä mennä katsomaan talvea. Momentum on nyt! MTV:n meteorologi Pekka Pouta sanoo.

Tarkemmin lumikarttoja tutkailtuaan Pouta tekee mielenkiintoisen havainnon.

– Uudessakaupungissa lunta on 13 senttiä ja Raumalla 15. Yleensä nämä ovat Suomen lumettomimmat alueet.

Poudan mukaan ilmiötä selittää yksinkertaisesti kaupunkien päälle pariksi päiväksi jämähtänyt lumisaderintama.

Jos suunnittelet jäille menoa, niin Poudan mukaan se on turvallista vain Lapissa, jossa jään paksuus on yli kymmenen senttiä.

– Tietysti pitää tietää, minne menee.