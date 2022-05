Pekka Haavisto MTV:lle Putinin tuoreista kommenteista Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen: "Nämä ovat myönteisiä huomautuksia"

Putinin mukaan Naton sotilaallisen infrastruktuurin leviäminen Suomen ja Ruotsin alueelle olisi kuitenkin ongelma Venäjälle. Hän sanoo, että Venäjä on pakotettu reagoimaan siihen.

– Varmasti Venäjäkin on huomannut prosessin kestäessä, että hyvin laaja enemmistö Suomessa tukee jäsenyyttä, ja että on ollut vaikea vaikuttaa enää kansalaismielipiteeseen ja kansanedustajienkin mielipiteeseen. Tämä on nähty nyt realiteettina.