Haavisto: Nato on toiminut aktiivisena postikonttorina Turkki-asiassa

– Turkilta on tullut paperi, jossa on heidän näkemyksiään, ja Nato on koonnut omalta puoleltaan Turkille Suomen ja Ruotsin näkemyksiä. Nato on ollut siinä tavallaan aktiivisena postikonttorina tässä välissä, Haavisto kommentoi asiaa eduskunnassa toimittajille torstaina.