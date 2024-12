Tapahtuma-aikaan 16-vuotiaan pojan lisäksi 17- ja 18-vuotiaita poikia syytetään avunannosta murhan yritykseen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely syytteistä, joiden on kerrottu liittyvän niin sanottuun pedofiilinmetsästykseen.

Pääsyytettyä, tapahtuma-aikaan 16-vuotiasta poikaa syytetään murhan yrityksestä.

Jutussa on myös kaksi muuta epäiltyä, jotka olivat tapahtuma-aikaan 17- ja 18-vuotiaita. Heitä syytetään avunannosta murhan yritykseen.

Käräjäoikeudesta kerrottiin STT:lle, että asiassa on esitetty salassapitopyyntö sekä uhrin että syytetyn taholta, joten on mahdollista, että oikeuden istunto on osin tai kokonaan salattu.

Iltalehti: 16-vuotias puukotti miestä

Epäillyt rikokset tapahtuivat Vantaalla elokuussa. Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti, jonka jälkeen myös Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti asiasta.

Iltalehden tietojen mukaan epäillyn rikoksen uhri oli hakenut verkossa seuraa alaikäisestä pojasta. Poliisin mukaan rikoksista epäillyt nuoret olivat vastanneet seuranhakuilmoitukseen.

Katso video: Benjami kavereineen harhauttaa pedofiilejä – tällaista on pedohunt. Videolla näkyvät henkilöt eivät liity artikkelissa kerrottuun rikostapaukseen.

Iltalehden mukaan murhan yrityksestä epäilty poika meni sovitusti aikuisen miehen kotiin, jossa hän alkoi puukottaa uhria.

Teko keskeytyi, kun uhri sai pojan ulos asunnostaan.

Poliisi kertoi lehdelle, että teon motiivina oli omankädenoikeus ja tarkoituksena surmata uhri.

Poliisi tuominnut "pedofiilinmetsästyksen"

Kansainvälisenä ilmiönä levinneessä, niin sanotussa pedofiilinmetsästyksessä (engl. pedohunt) on kyse siitä, että sosiaalisessa mediassa lapsiksi tekeytyvät ihmiset houkuttelevat aikuisia harrastamaan seksiä kanssaan, tarkoituksenaan paljastaa epäilty pedofiili.

Epäillyn pedofiilin kanssa sovitaan tapaaminen, jota voidaan kuvata ja video julkaista. Ilmiöön liittyy myös pedofiiliksi epäiltyjen ihmisten henkilötietojen levittämistä ja yllyttämistä heihin kohdistuviin tekoihin.

Poliisin mukaan Suomessa ilmiöön liittyen on kirjattu muutamia rikosilmoituksia, joista Itä-Uudenmaan poliisin tutkima tapaus on vakavin.

Poliisi on tuominnut toiminnan ja muistuttanut, että rikosten selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen ovat poliisin tehtäviä.