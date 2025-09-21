TTK-jaksossa heittäydyttiin elokuvateemaan. Paulus Arajuuri teki vaikutuksen tuomaristoon.
Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.
Entisen jalkapalloilijan Paulus Arajuuren ja tähtiopettaja Liisa Setälän tanssi oli wieninvalssi Twilight-teemaan. He tanssivat Christina Perrin kappaleeseen A Thousand Years.
Arajuuren jalkatyöskentely teki vaikutuksen tuomaristoon.
– Ihan uskomatonta, mitä treenisalilla on nyt tapahtunut. Olet muuttunut mies. En voinut olla katsomatta sinun jalkoja, jotka menivät aivan rytmin mukana, Helena Ahti-Hallberg hehkutti.
Katso videolta, miltä Arajuuren jalkatyöskentely näytti!