Jämsässä tapahtui kesällä 2006 paljon julkisuutta herättänyt kunnallispoliitikko Paula Björkqvistin raaka murha.

Tekijä oli hänen oma aviomiehensä Jarmo Björkqvist, joka puukotti vaimoaan lähes 70 kertaa heidän 2-vuotiaan tyttärensä silmien edessä.

Björkqvistin perheessä oli vietetty lapsen kaksivuotissyntymäpäivää sukulaisten kanssa 17. heinäkuuta. Aamuyöllä 18. heinäkuuta Jarmon ja Paulan välillä puhkesi riita.

Paula Björkqvist nauhoitti osan kohtalokkaasta riidasta kännykkäänsä. Nauhoite on kuultavissa illan Rikospaikan jutusta, jossa käsitellään heinäkuussa 2006 tapahtunutta ja koko Suomea puhuttanutta henkirikosta.

31-vuotias Paula Björkqvist työskenteli farmaseuttina ja toimi henkirikoksen aikaan Jämsän kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Hänet oli nimetty keskustan ehdokkaaksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Paula oli paikallisesti laajasti tunnettu poliitikko ja kaikki tunnistivat hänet. Tähtipoliitikon rooli ei miellyttänyt Jarmoa. Hän murhasi vaimonsa perheen kotona.

Jarmo Björkqvist tuomittiin teostaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen heinäkuussa 2020. Hän istui vankilassa 14 vuotta.

Illan Rikospaikka näyttää ennennäkemättömiä kuvia murhatalon sisältä ja jutussa kuullaan myös Paula Björkqvistin nauhoittama riita.

Rikospaikka MTV Katsomossa kello 21 alkaen ja MTV3-kanavalla kello 22.35.

Lue myös: Björkqvist on koko ajan muistanut surmayön tapahtumat