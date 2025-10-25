NHL-jääkiekkoliigan Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä Patrik Laine on ollut sivussa seuran viimeisimmistä otteluista. Vammasta ei ole annettu sen kummemmin tietoja, mutta Montrealista on tihkunut jonkinlaista vihjettä viime aikoina.
Vastausta saatiin huhuihin, joiden mukaan vaivaa on samassa polvessa kuin viime kaudella, jolloin Laine oli pitkään sivussa.
– (Montrealin GM) Kent Hughes vakuutti, että Laineen alavartalovammalla ei ole mitään tekemistä hänen viime vuoden syyskuussa kärsimänsä polvivamman kanssa. Kyseessä on jotain ihan uutta, kertoi TVA Sports -kanavan Jonathan Bernier.
Muutama päivä sitten kerrottiin Laineen pyytäneen lääkäreiltä uutta arviota vammastaan. Varmistusta mahdollisesta paluusta ei ole toistaiseksi saatu.
Laineen alkukausi on ollut murheellinen kaukalossa. Viidessä ottelussaan hän on saalistanut vain yhden syöttöpisteen, laukonut kohti maalia kuudesti ja pelannut keskimäärin 12,5 minuuttia per peli.