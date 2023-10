Patrik Laineen uusi aluevaltaus ja syntynyt superketju sytyttävät tähtilupauksen: "He ovat dynamiittia"

Laineen siirtäminen ykköskentän keskushyökkääjäksi Gaudreaun ja Martshenkon väliin on synnyttänyt Columbukselle uuden superketjun, jonka peliä joukkuetoverit saavat penkillä vain ihailla.

– Suustani on tullut paljon kommentteja hyvistä syötöistä ja laukauksista. He ovat olleet aika dynamiittia meille. He ovat olleet upeita, tulokassentteri Adam Fantilli kehui ottelun jälkeen Columbuksen mediakanavalla.