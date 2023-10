Ykkössentteri Patrik Laine tehoili jälleen – suomalaisvahti oli voimaton Columbuksen maalitykin edessä

Keskushyökkääjänä harjoituskaudella viilettänyt Laine on näyttänyt harjoitusotteluissa sopeutuneensa erinomaisesti sentteriksi ja suomalaistähti on nakuttanut tehoja tasaisella tahdilla. Laine on tehnyt kolmessa pelaamassaan harjoitusottelussa tehot 2+2.