Leijonien NHL-pakin raju lempinimi unohtui MM-kisoissa – "Toivotaan, että kukaan ei muistakaan…"

Niklas Matinpalo, 26, on nyt toista kertaa mukana jääkiekon MM-kisoissa. Hän saapui tällä kertaa mukaan kevätkarkeloihin NHL-puolustajana, sillä hän tahkosi viime kaudella 41 ottelua taalajäiden puolella. Matinpaloon liittyen yksi kuvaava asia on kuitenkin unohtunut kahden vuoden aikana.

Leijonien puolustaja Nikolas Matinpalo on yhtä hymyä Tukholman Hovetin hallin uumenissa, Suomen MM-joukkueen sunnuntain aamujäiden jälkeen.

– On ollut mukava puhua suomea ja nähdä pitkästä aikaa tuttuja. Hauskaa on ollut, Matinpalo tunnelmoi MTV Urheilulle.

Kun Matinpalo oli viimeksi MM-Leijonissa, hän sai debyyttipakkina melkoisen lempinimen kylkeensä. Leijonien harjoituksissa alkoi yhtäkkiä kuulua tutun suomalaispuolustajan nimi.

”Karalahti! Hyvä Jere!”

Kyllä, Matinpaloa kutsuttiin kevään 2023 Tampereen kotikisoissa Jere Karalahdeksi.

Miten tällä kertaa? Onko tuo lempinimi ollut käytössä?

– Ei ole ollut nyt, Matinpalo naurahtaa.

– Ei ole kukaan muistanut ja toivotaan, että kukaan ei muistakaan! Matinpalo ilmoittaa leveän hymyn kera.

Jere.. ei vaan Leijonien puolustaja Nikolas Matinpalo.Lehtikuva

Matinpalo sai aikanaan lempinimensä siitä, miten hän muistutti Karalahtea pelityyliltään. Matinpalo kun on isokokoinen, oikea käsi alhaalla pelaava puolustaja, joka tarpeen tullen taitaa myös fyysisen puolen.

Matinpalo on muodostanut kisojen alkuhetkillä pakkiparin Atro Leppäsen kanssa. Leppänen, 26, oli tällä kaudella isosti otsikoissa SM-liigassa, kun hän nakutti 60 runkosarjaotteluun tehot 21+42=63, voittaen koko sarjan pistepörssin.

– Taitava kaveri. Jos vetää yli 60 pinnaa kauteen, niin silloin on kova pakki kyseessä. On ollut hieno nähdä hänen pelaamistaan tuossa vierellä. Hän on hyvä pelaaja kyllä, Matinpalo kehaisee.

Matinpalo ja Leppänen ovat sopineet keskenään askelmerkkejä kisojen alkuvaiheille.

– Hän on vähän kiekollisempi pelaaja kuin minä, niin hän voi ottaa vähän enemmän hyökkäyspään vastuuta. Mää sitten varmistelen siinä ja olen ehkä vähän enemmän siellä puolustuspäässä hoitamassa hommia, Matinpalo kuvailee.

Leppänen teki jo muutama viikko takaperin NHL-sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Kyseinen diili astuu voimaan ensi kaudella.

Nyt kun olet pyörinyt NHL:ssä, niin miltä Leppäsen tekeminen näyttää sinun silmiisi, onko hänellä aineksia murtautua taalajäille?

– Ihan varmasti. Se on siellä aina pienestä kiinni. Tuuria pitää olla vähän aina matkassa mukana. Täysin mahdollista, että hän pelaa ensi kaudella NHL:ssä, Matinpalo uskoo.

Leijonien turnaus jatkuu tänään ottelulla Ranskaa vastaan. Suomi aloitti taipaleensa 2–1-voitolla Itävallasta.

– Tänään pitää taistella rajusti ja luistella kovaa. Silloin kun saadaan paikkoja, niin laitetaan kiekkoa reppuun. Pitää olla tylyjä tänään, Matinpalo sanoi illan mittelöstä.

Leijonien ja Ranskan ottelu käynnistyy Suomen aikaan kello 21.20. Taisto on nähtävillä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

