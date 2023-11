Patrik Laine antoi oikein kunnolla palaa – kritisoi NHL-päävalmentajansa tylyä päätöstä: "En ole tyhmä"

Laine, 25, ei ollut mukana Blue Jacketsin pelaavassa kokoonpanossa, kun sinitakit hävisivät Philadelphia Flyersille maanantain vastaisen yön taistossa lukemin 2–5.

Laineen mukaan penkitys oli hänen koko uransa ”noloin hetki”.

Suomalainen antoi palaa oikein kunnolla tiistaina toimittajien edessä.

– En ole lainkaan iloinen tuosta ratkaisusta. He tietävät sen, Laine aloitti.

– En usko, että itseluottamus löytyy sillä, että syö poppareita katsomassa. Se on minun mielipiteeni.

– Ymmärrän täysin sen, että ne, joilla peli kulkee, pelaavat. Tajuan kyllä sen. En ole tyhmä. Mutta samaan aikaan fakta on se, että jos haluaa saada pelin kulkemaan, pitää pelata. En saa itseluottamusta siitä, että vedän palautusjuomaa vaihtopenkin puolella.

– He (valmennus) päättävät, että kuka pelaa. Nuo ovat heidän päätöksiään. Menen kentälle, kun he sanovat, että on minun vuoroni, Laine perkasi.

Laine myöntää, että päätös tuli hänelle totaalisena yllätyksenä, vaikka hän ei ole saanut tulosta aikaan alkukauden peleissä. Laine on iskenyt yhdeksässä ottelussa vain tehot 2+1.

– En siltikään uskonut, että noin voisi käydä. Se on pakko myöntää. Mutta mitä tässä voi tehdä? Ei auta kuin ottaa tuo vastaan ja mennä sen mukaan. Selvää on se, että en ilahtunut tästä. Mielestäni tuo ei ollut reilu ratkaisu, Laine murahti muun muassa The Ahtleticin mukaan.

– He ovat kuulleet kantani tähän ja minä olen kuullut heidän kantansa tähän. He ovat niitä, jotka tekevät lopulliset päätökset. Minä tulen paikalle, kun he sanovat, että minun pitää tulla paikalle. En kuitenkaan uskonut, että tällainen päivä voisi tulla vastaan. Pitää vain mennä eteenpäin ja yrittää tehdä kovasti töitä, suomalainen summasi.

Laine ei ole ainut Blue Jacketsin tähtipelaaja, joka on päätynyt alkukaudella kovien rajujen ratkaisujen kohteeksi. Blue Jacketsin päävalmentaja Pascal Vincent on ehtinyt penkittää myös seuran jenkkihyökkääjä Johnny Gaudreaun.

Siis pelaajan, joka tienaa tästä kaudesta 9,75 miljoonaa dollaria eli 8,9 miljoonaa euroa.

– Tiedän, että hän (Laine) ei ole iloinen tuosta ratkaisusta. Jos hän olisi ja jos hän sanoisi jotain muuta, niin olisin hyvin pettynyt. En yritä nolata ketään. Se ei ole tässä mikään tarkoitus. Haluan, että hän vastaa tähän kuin mies ja pelaa kovaa seuraavassa pelissä. Siinä kaikki, Vincent tyytyi toteamaan päätöksestä.