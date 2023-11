Patrik Laine avautuu Columbuksessa kokemastaan: "Nöyryyttävintä, mitä minulle on tapahtunut"

Columbuksen päävalmentaja Pascal Vincent kuvaili, kuinka Laineen "on vedettävä henkeä ja tehtävä töitä saadakseen tuntumansa, laukauksensa ja itsevarmuutensa takaisin". Loukkaantumisesta toipunut Laine palasi vasta hieman yli viikko sitten NHL-jäille. Ennen lokakuista loukkaantumistaan Laine ehti tehdä kauden neljässä ensimmäisessä pelissään tehot 1+1, ja viidessä marraskuun pelissä hänen pistesaldokseen on kertynyt vain yksi maali.

– Tämä oli luultavasti nöyryyttävintä, mitä minulle on tapahtunut urani aikana. En ole iloinen tuollaisesta. Ja sen he (seurassa) tietävät. Mutta tämä on mitä tämä on, ja asia on loppuunkäsitelty, Laine sanoi The Athletic -sivuston NHL-toimittaja Aaron Portzlinelle tämän X-tilin mukaan.