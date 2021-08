Latvia tilaa Patrialta yli 200 miehistönkuljetusajoneuvoa – kaupan arvo yli 200 miljoonaa euroa

Patrian liiketoimintajohtaja Jussi Järvisen mukaan nyt solmittu kauppa on Patrialle erittäin merkittävä. Edellisestä vastaavankokoisesta kaupasta on Järvisen mukaan jo aikaa.

– Kyseessä on uusi tuote ja sen ensimmäiset asiakkaat, nyt Latvia ja tulevaisuudessa Suomi. Totta kai tämä helpottaa vientiponnisteluita maailmalla, kun on ensimmäinen sopimus olemassa, Järvinen sanoi STT:lle.

– Meillä on maailman paras tuote tähän segmenttiin. Tämä on kilpailukykyinen sekä suorituskyvyn, ostohinnan että elinkaarikustannusten osalta. Olen varma, että tätä pystytään myymään myös muualle, Järvinen sanoi.

Uusi asiakasmaa

Patrian ajoneuvoja on Nato-maista käytössä Kroatiassa, Norjassa, Puolassa, Sloveniassa ja Virossa, mutta Latvia on Patrialle uusi asiakasmaa.

– Aina on tärkeää saada uusia asiakasmaita. Olemassa olevien asiakkaiden kanssa on paljon helpompaa jatkaa hyvää yhteistyötä, kun ensimmäinen yhteistyösopimus on olemassa. Tämähän on pitkäkestoista hommaa. Näidenkin ajoneuvojen elinikä on ainakin 30–40 vuotta, Järvinen sanoo.