Parikymppinen mies vaani lapsia somessa ja pyysi uhreilta seksuaalisia videoita – näin poliisi pääsi tekijän jäljille

Saalisti somessa

Kaikki uhrit olivat tyttöjä ja he olivat eri puolilta Suomea. Suurin osa heistä oli 8-10-vuotiaita. Nuorin oli vasta 5-vuotias, vanhin 13-vuotias. 5-vuotias esiintyi videolla isosiskonsa kanssa.

Kaikkia uhreja ei tunnistettu

Poliisi toivoo vyyhdistä varoittavaa esimerkkiä

Kaikki lapsiuhrit kuulusteltiin. Suuri osa heistä kiisti tapahtuneen eivätkä he pystyneet asiaa käsittelemään. Osa kykeni sanallistamaan asian ja myöntämään, että heistä tuntui pahalta, kun heille selvisi, että videot olivat päätyneet aikuiselle miehelle. Osa uhreista oireili jopa fyysisesti.

– On tärkeää ymmärtää, että nuorena miehenä netissä esiintyvä henkilö voi olla kuka tahansa. Me neuvomme lapsia suojatien käytössä, mutta kun mennään verkkoon, niin yhtäkkiä meidän kykymme opastaa lapsia loppuu ihan täysin.

– Kun lapsella on älypuhelin taskussa, hänellä on koko maailma taskussa. Kaikki saavat häneen yhteyttä.

– Näissä sovelluksissa on myös ikärajat tietystä syystä. Olisi hyvä, jos niitä noudatettaisiin. Lapsille on tärkeää kertoa, että maailmassa on ihmisiä, jotka haluavat pahaa, Asmundela sanoo.