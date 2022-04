Lapsia vaanineen "Kristianin" massiivinen syytevyyhti paisuu entisestään: Viranomaiset löysivät 39 uutta uhria aiempien 89 lisäksi

Miestä on tähän mennessä syytetty 89 eri lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Oikeudenkäynti alkoi helmikuussa, ja sen oli määrä päättyä toukokuun alussa. Keski-Suomen käräjäoikeus kuitenkin tiedotti tänään, että asian käsittely jatkuu, sillä uusia asianomistajia on tullut tai on tulossa 39 kappaletta.