MTV paikalla Jyväskylässä: Syyttäjiltä poikkeuksellinen tiedotustilaisuus valtavasta hyväksikäyttövyyhdistä – tästä on kyse

Syyttäjien mukaan selvä valtaosa uhreista on ollut alakouluikäisiä. Mies on syytteiden mukaan lähestynyt lapsia Snapchatissa ja TikTokissa. Miehen ei epäillä tavanneen lapsia henkilökohtaisesti.

Merkille pantavaa on, että koko vyyhti alkoi purkautua lähes sattumalta.

Julkinen tiedotustilaisuus

Koska kyse on seksuaalirikosjutusta, jonka asianomistajina on lapsia, kymmeniä istuntopäiviä käsittävä oikeudenkäynti pidetään pitkälti suljetuin ovin. Media ei siis pääse seuraamaan oikeudenkäyntiä käräjäoikeuteen paikan päälle. Tämä on normaali toimintatapa.