Mies ampui toista asiakasta lähietäisyydeltä rintaan helsinkiläisbaari Pataässän edessä – tuomittiin taposta yli kymmenen vuoden vankeuteen

Käyttäytyi väkivaltaisesti aiemmin

Hallussa rynnäkkökivääri

– Ottaen huomioon selvitetyt teko-olosuhteet eli se, että rikoksentekovälineenä on käytetty pistoolia ja sillä on ammuttu uhria lähietäisyydeltä rintakehän alueelle, Iljama on menettelyllään tarkoittanut aiheuttaa seurauksen, eli (uhrin) kuoleman, tuomiossa todetaan.