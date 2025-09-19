Oikeuden mukaan mies aiheutti 20-vuotiaan naisen kuoleman törkeällä huolimattomuudella.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Mac Micky Moritz Vuorikosken 4 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta, ampuma-aserikoksesta sekä huumausainerikoksesta. Lisäksi hän joutuu maksamaan yli 57 000 euron korvaukset.

20-vuotias nainen kuoli kesken illanvieton huhtikuussa mökillä Lohjalla.

Syyttäjä vaati ensisijaisesti miehelle kymmenen vuoden tuomiota taposta, mutta tämän syytteen käräjäoikeus hylkäsi.

Tuomion mukaan mies ja surmansa saanut nainen seurustelivat. Heidän välillään ei ollut illan aikana riitaa, eikä teolla ollut motiivia. Kaikki paikalla olleet kertoivat ampumisen olleen vahinko.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan mies osoitti pienoisrevolverilla keskelle naisen rintakehää, mutta näyttämättä jäi, että hän olisi tehnyt sen tarkoituksellisesti.

Puolustuksen väitettä siitä, että kysymys oli ollut vahinkolaukauksesta tilanteessa, jossa tekijä oli asetta esitellessään ja käsissään pyöritellessään käsitellyt aseen iskurivasaraa siten, että se oli livennyt ja vapautuessaan laukaissut aseen, ei voitu poissulkea.

Aseessa oli ollut useampi patruuna, mutta tekijä ei ollut yhden laukauksen jälkeen jatkanut menettelyään.

Asiassa jäi näyttämättä, että tekijä olisi tarkoittanut tappaa uhrin tai että tekijän olisi täytynyt pitää uhrin kuolemaa menettelynsä varmana seurauksena.

Oikeuden mukaan päihtynyt mies aiheutti naisen kuoleman törkeällä huolimattomuudella.

Ampuma-aserikoksesta mies sai tuomion, koska oli hankkinut laittomasti .22-kaliiperin pienoispistoolin ja kolme patruunaa. Lisäksi miehellä oli hasista, marihuanaa sekä huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä, joista hän sai tuomion huumausainerikoksesta.