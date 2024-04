Pariisin yleisurheilussa luvassa ennätystehtailua? Uudet tiedot lupaavat hurjia tuloksia

Italialaisyritys Mondo valmistaa Pariisin kesäolympialaisten yleisurheiluun väritykseltään ainutlaatuisen, ympäristöystävällisen ja ennen kaikkea nopean radan. Valmistaja uskoo, että rata on nopeampi kuin Tokion 2021 kisojen alusta, jolla Karsten Warholm, Sydney McLaughlin-Levrone ja Yulimar Rojas kohensivat 400 metrin aitajuoksun ja kolmiloikan maailmanennätyksiä.



– Olemme kehittäneet ratapinnoitteen alempia kerroksia niin, että se vähentää urheilijan askelkontaktin energiahävikkiä, Mondon varapääjohtaja Maurizio Stroppiana selittää kehitystä.



Kehitysjohtaja Andrea Marenghi korostaa, että pinnoitetta on kehitetty Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n tiukkojen normien mukaisesti.



– Rata ei ensinnäkään saa vaarantaa urheilijan terveyttä eikä haitata urheilijan teknistä suoritusta, Marenghi kertoo.



Albassa Piemonten alueella toimiva Mondo toimitti kesäolympialaisiin ratapinnoitteen ensimmäisen kerran 1976 Montrealissa. Tuotekehittely on jatkunut näihin päiviin, ja radat on viritetty urheilijoiden todistuksen perusteella yhä nopeammiksi.



– Myös urheilijoiden suorituskyky on parantunut jatkuvasti, eikä rata anna urheilijalle mitään ominaisuutta, jota tällä ei jo ole, Marenghi muistuttaa.