Miljardisatsaus uhkaa epäonnistua rumasti Pariisin olympialaisissa – suomalaissuuruus suorapuheisena: "Olisi todella iso floppi"

Ranskalaisviranomaiset ovat käyttäneet viimeisen vuosikymmenen aikana noin 1,4 miljardia euroa Seinen vedenlaadun parantamiseen kehittämällä viemäriverkostoa ja rakentamalla uusia vedenpuhdistamoja. Tämän työn loppuhuipennusta pitäisi päästä ihastelemaan Pariisin olympialaisissa, kun triathlonin ja avovesiuinnin kilpailuja on tarkoitus käydä Seinessä.

Haasteita on riittänyt. Noin kolme viikkoa sitten Seinen vedestä tehdyt mittaukset paljastivat, että kolibakteeripitoisuudet ylittivät sallitun rajan jopa kymmenkertaisesti. Kolibakteerit ovat peräisin ulosteesta, ja ne voivat aiheuttaa muun muassa ripulia, virtsaputkentulehduksen ja verenmyrkytyksen.

Rankkasateet ja myrskyt ovat silti suuri uhka olympiajärjestelyille, sillä osa Pariisin viemäriverkostosta on edelleen peräisin 1800-luvulta, minkä seurauksena osa käsittelemättömistä jätevesistä päätyy suoraan Seineen.

"Aikamoisissa lätäköissä uitu"

Triathlonin entinen suomalaishuippu, moninkertainen arvokisamitalisti Kaisa Sali, 42, on seurannut Pariisin tapahtumia mielenkiinnolla. Hän luottaa siihen, että Kansainvälinen triathlonliitto ja olympiakomitea tekevät oikeita päätöksiä siitä, mikä on turvallista.

– Kyllä se aiheuttaisi urheilijoille ikävää säätöä, sillä he ovat valmistautuneet juuri tuolle reitille. Mutta totta kai muutoskin on parempi kuin uiminen vedessä, josta tulee urheilijoille terveysriskiä.

– Kyllä sitä on aikamoisissa lätäköissä uitu, Sali toteaa naureskellen.

– Ihan aina ei ollut varmaa, että tässä paikassa uiminen on fiksua, hän jatkaa nostaen esimerkiksi kilpailun Etelä-Afrikan Pretoriassa.

– Totta kai siinä on aina ollut veden laatu riittävä, sillä siellä Hampurissa on pitkään kisa järjestetty. Ei siitä itsellenikään jäänyt epämiellyttävää fiilistä.

– Se on kyllä jäätävän hienoa, jos vesi on puhdasta. Yleisöllekin se on sairaan makea kokemus.