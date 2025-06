Slovenialainen ja meksikolaiset löivät päänsä yhteen, ja tuloksena oli taidesauna: "Museossa uikkarit jalkaan"

Mäntän Serlachius-museoiden yhteydessä on taidesauna, jossa arkkitehtuuriset linjat ja taide yhdistyvät.

Serlachius-museoiden johtajan Pauli Sivosen mukaan museot haluavat olla paikkoja, jossa voi tehdä kaikkea mahdollista ja suomalaisessa kulttuurissa sauna on spesiaalipaikka.

– Se ei varmaan ole ihan ensimmäinen ajatus, että mitä tehdä, kun mennään museoon, että vedetään uikkarit jalkaan.

Pyöreä taidesauna ja vieressä olevan oleskelutilan rakennus jäävät piiloon katseilta.Sampo Linkoneva/Serlachius

Vuonna 2022 valmistuneen taidesaunan on suunnitellut kansainvälisesti tunnustettu ja palkittu arkkitehtikolmikko Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan.

He suunnittelivat myös Serlachiuksen vuonna 2014 valmistuneen uuden museorakennuksen.

– Saunassa on paljon suomalaisten taitelijoiden ja kansainvälisten muotoilijoiden teoksia. Sen lisäksi tämä on myös rakennustaidetta tämä on slovenialaisen ja meksikolaisten arkkitehtien hieno kokonaistaideteos tämä paikka hehkuttaa Sivonen.

Sivosen mukaan taidesaunan suunnitteluun haluttiin uusia ja erilaisia näkökulmia ulkomaisten arkkitehtien mukana.Raija Kantomaa

Arkkitehdit saunaturneella viikon

Ulkomaiset arkkitehdit perehdytettiin suomalaiseen saunakulttuuriin ensin.

– Me kierreltiin suomalaisia saunoja ja haluttiin näyttää, millaisia saunoja täällä on. Taidesauna on sitten heidän näkemyksensä suomalaisesta saunasta.

Taidesaunan arkkitehtuurin lähtökohtana on museoalueelle määritelty horisontaalinen linja, jonka alapuoli on kiveä, yläpuoli puuta.

Sauna kätkeytyy museon takana järven rantaan laskeutuvaan rinteeseen ja sulautuu maisemaan. Viherkatto ja matala taustamuuri liittävät rakennuksen ympäristöönsä.

– Suomalaisille sauna on hiljentymisen paikka, Taidesaunan pyöreä muoto mahdollistaa sen, että ihmiset voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä toimii ventovieraat suomalaiset asiakkaat keskustelevat keskenään, iloitsee Sivonen.

Saunassa taide näyttäytyy paitsi teoksissa myös käyttöesineissä.

Viileän vilvoittelupihalla suihkussa on Tuula Lehtisen Syli -mosaiikkiteos.Sampo Linkoneva /Serlachius

Taidesaunassa on yleisövuorot tiistaisin läpi vuoden. Sauna ja oleskelutila on varattavissa yksityiskäyttöön

Katso jutun yläosassa olevalta videolta millaiset löylyt saunassa saa!