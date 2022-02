Paperiliitto valmis neuvottelemaan UPM:n eri toimialojen kanssa – lakko uhkaa jatkua maaliskuulle

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala painottaa, että liitto on nyt ottanut askeleen eteenpäin, ja UPM:ltä halutaan vastausta aloitteeseen. Paperiliiton hallitus päätyi kokouksessaan siihen, että liitto on valmis neuvottelemaan, vaikka UPM haittaa neuvotteluja asettamillaan ennakkoehdoilla. Hallitus korostaa, että Paperiliitolla on edelleen omat tavoitteensa koskien työehtosopimuksen sisältöä.