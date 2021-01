Panu Laturi menetti kävelykykynsä julmassa ryöstössä – kertoo nyt kokemastaan: "Tavoitteena päästä kävellen kotiin vaimon ja lasten luo"

– En muista ryöstöstä, enkä oikein edeltävältä viikoltakaan mitään. Seuraava muistikuva, on kun heräsin Helsingissä sairaalassa. Ihmettelin, mikä päivä on. Sitten huomasin, etten pysty liikuttamaan vasenta peukaloa. Aloin tajuta, että jotakin vakavaa on tapahtunut.

– Viime kesänä kävelin vielä tuen kanssa ja lokakuun alusta rollaattorin avulla. Viime viikolla kävelin jo kepeillä. Tavoitteeni on päästä kävellen kotiin vaimon ja lasten luokse. Asumme vanhassa talossa, jossa on portaat, eikä hissiä. Sinne ei pääse muuten kuin kävellen, joten siinä riittää motivaatiota.

"Olen oppinut kunnioittamaan vastaavassa tilanteessa olevia"

– Kunnioitus on noussut heitä kohtaan, jotka joutuvat olemaan koko ikänsä pyörätuolissa tai ovat muuten vakavasti loukkaantuneita. Asun palvelutalossa, jossa on MS-potilaita, ja kunnioitukseni heidän henkistä kestävyyttänsä kohtaan on noussut. Se on sairaus, joka menee koko ajan pahempaan suuntaan.