Tii, 39, pakeni sairaalasta ja jäi metron alle – selvisi törmäyksestä hengissä, mutta sai vakavat vammat: "Ihme, että edes kävelen"

– Viimeinen muistikuva on taulu, josta näin kuinka kauan aikaa on seuraavan metron saapumiseen, Tii muistelee.

Törmäyksestä ei muistikuvia

"Minkä takia menin tekemään näin?"

Siitä huolimatta Tii ei aio jäädä paikoilleen makaamaan, vaan on suunnitellut opiskelevansa erityisopettajaksi. Hän on onnellinen siitä, että on elossa kaiken jälkeen.

Avun saaminen tuntui vaikealta

Tänä vuonna jo viisi metro-onnettomuutta

Yleensä onnettomuuden taustalla on se, että uhri on itsetuhoisin aikein mennyt ratakiskoille. Osassa tapauksissa taustalla on päihtymystila, jolloin uhri on horjahtanut raiteille.