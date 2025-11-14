Aki Manninen kohtaa Immu Ilménin kamppailuillassa Helsingin jäähallissa maaliskuussa. Manninen paljastaa nyt, miksi päätti lähteä mukaan tempaukseen.
Torstaina 13. marraskuuta järjestetyssä tilaisuudessa paljastettiin, että tv-kasvo ja hyvinvointivalmentaja Aki Manninen nousee nyrkkeilykehään maaliskuussa ja vastaansa mediapersoona Mika "Immu" Ilménin.
Ilmén on perustanut Immun Fight Club -nimisen kamppailuorganisaation, joka järjestää kamppailuillan Helsingin jäähallissa 21. maaliskuuta 2026.
– Tästä tulee Suomen kaikkien aikojen kovatasoisin ja viihdyttävin kamppailutapahtuma. Mukana on esimerkiksi UFC-tason ottelijoita, Immu paljasti.