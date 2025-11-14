



Aki Manninen nousee kehään heikoimpien puolesta – somessa hämmennyttiin: "Miten hyötyvät tästä?" Aki Manninen kohtaa Immu Ilménin kamppailuillassa. Lehtikuva Julkaistu 48 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Aki Manninen kohtaa Immu Ilménin kamppailuillassa Helsingin jäähallissa maaliskuussa. Manninen paljastaa nyt, miksi päätti lähteä mukaan tempaukseen. Torstaina 13. marraskuuta järjestetyssä tilaisuudessa paljastettiin, että tv-kasvo ja hyvinvointivalmentaja Aki Manninen nousee nyrkkeilykehään maaliskuussa ja vastaansa mediapersoona Mika "Immu" Ilménin. Ilmén on perustanut Immun Fight Club -nimisen kamppailuorganisaation, joka järjestää kamppailuillan Helsingin jäähallissa 21. maaliskuuta 2026. – Tästä tulee Suomen kaikkien aikojen kovatasoisin ja viihdyttävin kamppailutapahtuma. Mukana on esimerkiksi UFC-tason ottelijoita, Immu paljasti.





Immu eli Mika Ilmén ja Aki Manninen (vas.) Immun Fight Club kamppailuorganisaation tiedotustilaisuudessa. Lehtikuva

Immu Ilmén julkaisi Instagram-tilillään videon tilaisuudesta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Nyt Manninen paljastaa, mitkä ovat hänen todelliset motivaattorinsa lähteä mukaan riskialttiiseen tempaukseen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Astun kehään heikompien puolesta. Niiden puolesta, joita on kiusattu, painettu alas ja jätetty yksin selviytymään. Ja ennen kaikkea niiden isien puolesta, joiden oikeus omiin lapsiinsa on riistetty, Manninen kirjoittaa.

– Tämä ei ole vain ottelu. Tämä on lupaus. Lupaus siitä, että kukaan ei ole näkymätön, kukaan ei ole merkityksetön ja jokainen ansaitsee tulla kuulluksi.

Mannisen pitkä teksti on kuitenkin aiheuttanut monissa seuraajissa hämmennystä.

– Annatko siis osan tai koko palkkiosta hyväntekeväisyyteen, johonkin sellaiseen paikkaan, missä näitä mainitsemiasi ryhmiä autetaan ja tuetaan? eräs seuraaja kysyy.

– Minua jäi myös mietityttämään, että miten nämä mainitut ryhmät siis tulevat hyötymään tästä? toinen komppaa.

– Kaikessa ei ole kyse rahasta, Manninen vastaa.

Aki Manninen on naimisissa Rita Niemi-Mannisen kanssa.MTV