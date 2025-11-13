Mediapersoona Immu Ilmén kertoi järjestävänsä kamppailuillan Helsingin jäähallissa maaliskuussa.
Mika "Immu" Ilmén on perustanut Immun Fight Club -nimisen kamppailuorganisaation, joka järjestää kamppailuillan Helsingin jäähallissa 21. maaliskuuta 2026.
Vastaansa Ilmén saa kamppailuillassa Aki Mannisen. Manninen tunnetaan tosi-tv-kasvona ja hyvinvointivalmentaja.
– Tästä tulee Suomen kaikkien aikojen kovatasoisin ja viihdyttävin kamppailutapahtuma. Mukana on esimerkiksi UFC-tason ottelijoita, Immu paljastaa.