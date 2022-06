Kim Jong-un on äitinsä puolelta eteläkorealainen – tällainen on Pohjois-Korean itsevaltiaan kiusallinen ja varjeltu salaisuus

"Asian vahvistaminen nakertaisi legitimiteettiä"

– Hallinto on todennäköisesti pelännyt sitä, että asian vahvistaminen nakertaisi (hallinnon) legitimiteettiä. Eteläkorealais-japanilainen verenperintö on vastoin Pohjois-Korean johtajien myyttiä, arvioi eteläkorealaisen Sejong-instituutin Pohjois-Korean tutkija Cheong Seong-chang uutistoimisto AFP:lle.

Tosiasioiden arvellaan olevan kiusallisia Pohjois-Korealle, joka ylläpitää myyttiä johtajiensa pyhästä "Paektu-verilinjasta". Se saa nimensä Kiinan ja Pohjois-Korean rajalla sijaitsevalta Paektu-tulivuorelta, jolla on ollut tärkeä kulttuurinen merkitys Korean niemimaan valtakunnille kautta historian. Pohjois-Korean hallintomuoto on nimellisesti sosialistinen ja uskonnoton, mutta henkilökulttiin perustuvalla valtiolla on paljon yhteistä absoluuttisten monarkioiden kanssa ja Kimien dynastiaan on liitetty yliluonnollisia elementtejä.