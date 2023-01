Pandemiasta "landemia"? "Miljoona suomalaista haaveilee maallemuutosta"

"Emme palaa koronaa edeltävään maailmaan"

"Tähtialueita ja tähtikyliä"

– Meillä on ihan selviä tähtialueita ja tähtikyliä. Meillä on esimerkiksi Lapin kylät hirveässä nosteessa. Siellä on lumilautapariskuntia, joilla oli unelma Lapista, ja he ovat muuttaneet, Vaasan kaupunginvaltuustossakin keskustan valtuutettuna toimiva Koivisto sanoo.