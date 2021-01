Pandemian uskotaan lisänneen ikäihmisten alkoholinkäyttöä: "Monelle on ollut kova paikka, että lastenlasten tapaamiset ovat jääneet"

Sininauhaliiton Pilke-toiminnan projektipäällikkö Katariina Hänninen kertoo, että päihdeongelmista kärsiville ikääntyneille suunnattuihin ryhmiin osallistujien joukossa koronaviruspandemia on näkynyt monien kohdalla ongelman pahenemisena.

– Kun viikoittainen yhteisö on jäänyt pois ja yksinäisyys ja syrjään jäämisen tunne lisääntyneet, se on monella vaikuttanut arkeen niin, että alkoholinkäyttö on lisääntynyt, Hänninen sanoo.