Harry Potter -tähti nähdään suomalaisen elokuvan pääosassa

Harry Potter -elokuvasarjasta Ron Weasleyn roolista tuttu Rupert Grint on mukana suomalaisohjaaja Hanna Bergholmin uudessa Yön lapsi -elokuvassa. Pääosassa nähdään myös Jussi -palkittu ja Hytti Nro. 6 -elokuvasta tuttu Seidi Haarla . Muissa rooleissa on muun muassa Pamela Tola ja Pirkko Saisio .

Elokuva on psykologinen trilleri, jonka kuvaukset alkavat elokuussa 2024 Liettuassa. Bergholm on kirjoittanut teoksen yhdessä Ilja Rautsin kanssa.

Haarla näyttelee suomalaista Sagaa, joka haaveilee lapsesta englantilaisen Jonin (Grint) kanssa. He muuttavat suomalaisen metsän keskellä sijaitsevaan ränsistyneeseen taloon, jossa Saga on viettänyt lapsuuden kesät. Pian he saavatkin pojan, mutta pikkuhiljaa Sagan valtaa pelottava tunne, että vaativassa vauvassa on jotain outoa.