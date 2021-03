PAM aloittaa koko henkilöstön yt-neuvottelut, henkilöstövähennykset todennäköisiä: "Tie on käyty loppuun"

Palvelualojen ammattiliitto PAM käynnistää yt-neuvottelut, jotka koskevat kaikkia liiton toimintoja ja työntekijöitä. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä aloitettavien neuvottelujen tarkoituksena on saada järjestön jäsenmaksutulot ja menot parempaan tasapainoon.

PAMin mukaan sen toiminta- ja henkilöstökulut ovat viiden viime vuoden aikana olleet jäsenmaksutuloja suuremmat. Varsinainen toiminta on ollut vuosittain miinuksella keskimäärin 4,3 miljoonaa euroa.

– Olemme vuosittain hakeneet kustannussäästöjä toimintamenoja karsimalla. Tämä tie on nyt käyty loppuun, ja siksi käynnistämme yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteenamme on löytää sellaisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla on pitkäaikaisempia taloudellisia vaikutuksia, Konola sanoo PAMin tiedotteessa.