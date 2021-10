Palkaton hyllyttäminen töistä uhkaa: Koronapassia vastustaneet mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa Roomassa

Mielenosoittajien hampaissa on erityisesti koronapassin laajentaminen työpaikoille. Koronapassi on jo elokuusta asti vaadittu pääsemiseksi ravintoloihin, museoihin ja urheilutapahtumiin. Lokakuun puolivälistä lähtien passia ollaan kuitenkin laajentamassa myös työpaikoille, ja sen käytöstä kieltäytyviä työntekijöitä odottaa palkaton hyllyttäminen.

Koronapassijärjestelmässä vaaditaan todistusta rokotuksista, sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivisesta testituloksesta. Järjestelmä on jo käytössä terveydenhoidon työntekijöillä.

Lähes 80 prosenttia yli 12-vuotiaista italialaisista on saanut molemmat rokoteannokset. Italia on yksi pandemian pahimmin koettelemista Euroopan maista, ja siellä on kirjattu yli 130 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.