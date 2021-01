Väkivaltaiset koronaprotestit jatkuvat Hollannissa – poliisi ampui varoituslaukauksia ja käytti kyynelkaasua

Ulkonaliikkumiskielto voimassa helmikuun 10. päivä asti

Hollannissa on voimassa ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksästä puoli viiteen aamulla. Kielto on voimassa 10. helmikuuta asti. Sen noudattamatta jättämisestä voi saada 95 euron sakot. Kiellossa on myös poikkeuksia. Se ei esimerkiksi koske niitä, jotka ovat töissä kyseisenä aikana.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannan mukaan noin 17 miljoonan asukkaan Hollannissa on todettu yli 960 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 13 600.

Worldometer-tilastosivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden kuolleita on yli 790. Vastaava luku Suomessa on lähes 120. Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa, on todettu noin 1 300 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.