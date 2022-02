Paljastuksia seuraavasta Laulu rakkaudelle -jaksosta! Eppu Normaalin Martti Syrjä saa kokea yllätyshetken Kotiteollisuuden Jouni Hynyseltä

– Ei minulla ole Marttiin oikeastaan mitään suhdetta. Me olemme kyllä tavanneet, mutta ei tunneta. Olin 13-vuotias, kun kuulin Eppu Normaalia ensimmäistä kertaa ja tajusin, että tällaista rock-musiikkia voi tehdä myös suomeksikin. Kun me ensimmäistä kertaa satuttiin samoille festareille, niin minun oli pakko käydä vähän kumartamassa heille. He tuskin silloin tiesivätkään kuka minä olen ja en tiedä tietävätkö he vieläkään, Hynynen nauraa.