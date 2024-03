Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen: "Jollain oudolla tavalla on tullut Juice Leskistä ikävä"

Eppu Normaalin kitaristi Juha Torvinen , 64, on ollut mukana Tampereen Vapriikissa hiljattain avatun Manserock-näyttelyn ohjausryhmässä. Vanhojen muistelu on ollut mieluisa tehtävä.

– Nimenomaan! Sehän siinä oli mahtavaa. Meitä oli ohjausryhmässä vajaat kymmenen henkeä ja meillä museon ulkopuolisilla ei ollut mitään vastuuta. Me vain muistelimme mitä on tapahtunut missäkin, mitä nimiä täällä pitäisi olla ja mistä saadaan jotain näyttelyesineitä. Vastuu oli museon vakituisella henkilökunnalla. Se oli ihanaa!

– Hmm… Ai niin! Ruusukallion Sami, meidän basisti, hän on bändin tulokas. Onpa hyvä, että huomasit! Emmehän me ole tajunneet tuota, että siitähän on tosiaan tasavuosia. Rupesin ihmettelemään, että mistä sinä oikein tasavuosia saat laskettua. Siitä on tosiaan 35 vuotta, kun Sami on tullut bändiin. Kesällä keikoilla juhlitaan sitten sitä, Torvinen intoilee.