Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Kerttu ilahtuu, kun hänen äitinsä ja Henrik tulevat hyvin juttuun. Henrik ja Kerttu sopivat alkavansa seurustella.

Vertti harmistuu, kun Laila torppaa hänen haaveilunsa heistä kahdesta. Mustasukkainen Vertti päättää toimia.

Salla ylpeilee Sampolle tämän remonttisuunnitelmiensa pilaamisella. Myöhemmin Salla tyrmistyy.

Kalle uskoo Lindan juorunneen Tatulle hänen kännikauppasekoilustaan. Hän sopii tapaamisen Tatun kanssa ja yllättyy.

Laila varastaa lisää Ollin pillereitä. Laila hämmästyy, kun Kerttu tekee paljastuksen.

