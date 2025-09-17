Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Jutta saa apua suunnitelmaansa parittaa Ismo ja Iisa.
Autokorjaamossa kohtaavat Kari ja Linda sopivat, että unohtavat sänkykommelluksen. Kaksikon tietämättä Sampo katselee paria nauhalta.
Joonatan harmittelee Mariannan etäisyyttä. Myöhemmin Marianna yllättyy Joonatanin ehdotuksesta.
Kari järkyttyy saadessaan kiristysviestin.
Marianna epäröi, kun Aaro tarjoutuu kuuntelemaan hänen ongelmiaan.
Jutta ja Iisa löytävät yhteisen sävelen.
Linda kummastuu, kun vankilassa oleva Joanna haluaa puhua Akista.