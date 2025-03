Palaako tähtinimi vielä TPS:ään? Näin hän kommentoi

Huippuvahti Joni Ortio palasi kuluvaksi kaudeksi Suomeen ja SM-liigaan. Syksyllä Ässissä Niklas Rubinia paikannut torjuja siirtyi loppukaudeksi Rauman Lukkoon. Ortio avasi paluunsa taustoja ja tunnelmiaan MTV Urheilun ottelulähetyksessä

– Ei sitä ymmärtänytkään ennen kuin tuli takaisin, että miten on kaivannut, että suurin osa kopissa on suomalaisia. Nyt on päässyt olemaan vielä näin lähellä kotia. Se on ollut 12 vuoden jälkeen vähän outoakin, mutta myös tosi kivaa. Luulen, että vaimokin on ollut tyytyväinen. Voi olla, että joutuu näkemään jopa vähän liikaa, Ortio heittää.

Ortio on pelannut kuluvalla kaudella sekä Jarno Pikkaraisen että Tomi Lämsän alaisuudessa. Minkälaisia eroja huippuvahti näkee paikalliskilpailijoiden valmentajissa? Katso pääkuvan videolta.

Turkulaislähtöinen maalivahti on kiertänyt maailmaa viimeiset vuodet. Hän on pelannut muun muassa NHL:ssä, SHL:ssä ja KHL:ssä. Jossain vaiheessa edessä saattaa siintää vielä paluu kasvattajaseuraan.

– Aina se on siellä takaraivossa ollut, että varmaan jossain kohtaa vielä. Ajatus on ollut, että jos jossain kohtaa TPS:ään mennään, niin sieltä ei sitten enää lähdetä muualle, Ortio pohtii mahdollista paluutaan Turkuun.

Ortion, 33, ja Lukon sopimus kattaa kuluvan kevään. Hän on ehtinyt torjumaan Raumalla 12 ottelua.