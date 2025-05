Antti Raanta palaa SM-liigaan

Maalivahti Antti Raanta palaa jääkiekon SM-liigaan.

Viime kaudella sveitsiläisessä Geneve-Servetten joukkueessa torjunut Raanta on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen Lukon kanssa. Raumalaislähtöinen Raanta palaa kasvattiseuraansa 14 vuoden tauon jälkeen.

– Pieni sellainen pikkupoikamainen innostus on päällä, Raanta sanoo Lukon tiedotteessa.

– Totta kai vähän jopa jännittynyt fiilis paluusta kotiin, mutta samaan aikaan todella innostuneisuus ja sellanen rauhallisuus myös löytynyt. Nyt tietää, mihin tulee ja saa mahdollisuuden taas pelata Raumalla.

Raanta siirtyi Pohjois-Amerikkaan vuonna 2013 voitettuaan Suomen mestaruuden Porin Ässissä. 11 kauden aikana vyölle kertyi 277 NHL-ottelua Chicago Blackhawksissa, New York Rangersissa, Arizona Coyotesissa ja Carolina Hurricanesissa.

Urheilujohtaja Kalle Sahlsted iloitsee maalivahdin kotiinpaluusta.

– ”Ana” on tietenkin tehnyt aivan loistavan uran jo tähän asti ja nyt oli aika kypsä ja paluu Lukkoon oli mahdollinen. Me luotamme vahvasti siihen, että on ensi kaudella yksi ihan Liigan kärkiveskareista, Sahlstedt sanoo.

– Ja keskusteluissa ennen sopimuksen allekirjoittamista tuli kyllä selväksi, että Antti on todella motivoitunut ja innoissaan tietysti myös Lukossa pelaamisesta.

Lukossa Raanta pääsee tuttuun valmennukseen, kun Ari Moisanen palaa raumalaisten maalivahtivalmentajaksi. Moisasen sopimuksesta kerrottiin viime viikolla.

– Viime vuosien aikana on ollut vähän turbulenssia oman pelin kanssa ja nyt on hienoa saada taas apua ”Moselta” ja revittyä vielä yhdessä itsestäkin ihan huippupelit irti ja sitä kautta auttaa joukkuetta voittamaan.